ماسك يعلن تغيير شعار تويتر إلى 'X ' -صورة

الوكيل الإخباري - أعلن إيلون ماسك، مالك منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، أن شعار تويتر الجديد X .

اضافة اعلان



وقال ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إكس بات يشير إلى المنصة بدلا من تويتر، وأن هذا الشعار الجديد سيبدأ في الظهور بداية من اليوم الاثنين .



وبات من الممكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط http://X.com بدلا من https://twitter.com.



ووفقا لحديث ماسك، من الممكن أن يختفي شعار تويتر المتمثل في الطائر الأزرق من منصة التواصل الاجتماعي، ليحل محله الشعار الجديد X وكان قد أكد في سلسلة تغريدات سابقة اعتماد تغييرات على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي وقال: سوف نودع قريبا علامة تويتر التجارية، وسنودع شيئا فشيئا كل الطيور، وذلك في إشارة إلى الشعار التاريخي للمنصة (الطائر الأزرق).

وأطلق ماسك تغريدة تحمل صورة للطائر الأزرق، شعار تويتر، ولكنها سرعان ما تتحول إلى ومضة لحرف "إكس X" باللغة الإنجليزية.



وحرف الإكس X له ارتباط آخر بإيلون ماسك مالك تويتر الجديد، إذ يمتلك كذلك شركة "سبيس إكس SpaceX" الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.



وكان ماسك قد غرد في وقت تعيين الرئيسة التنفيذية الجديد للمنصة ليندا ياكارينو، في أبريل الماضي، وقال: نتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى إكس، أي تطبيق متاح لكل شيء.



ومنذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في خريف العام الماضي، قامت المؤسسة بتغيير اسم أعمالها إلى "إكس كورب"، وهو ما اعتبره الخبراء رغبة من الملياردير لتطوير تويتر إلى تطبيق خارق للعادة.



ومنذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في خريف العام الماضي، غيرت المؤسسة اسم أعمالها إلى "إكس كورب"، وهو ما اعتبره الخبراء رغبة من الملياردير لتطوير تويتر إلى تطبيق خارق للعادة.





القاهرة