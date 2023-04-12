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الأربعاء، 12-04-2023 12:11 م

ماسك يعلن رسمياً التخلص من علامة التوثيق الزرقاء بهذا الموعد

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إن منصة تويتر ستتخلص من علامات التوثيق الزرقاء الأصلية القديمة في 20 أبريل (نيسان) الجاري.

وأشار عبر تغريدة مساء أمس إلى أن التاريخ سيكون "الموعد النهائي"، وإذا نفذت الخطوة، ستكون لدى تويتر علامات تحقق فقط للمستخدمين الذين دفعوا مقابلاً والشركات والهيئات الحكومية والمسؤولين.

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وأعلنت الشركة في بداية الشهر الماضي، إزالة علامات التوثيق القديمة في 1 أبريل (نيسان). 


وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار ماسك في تغريدة إن الشركة ستعطي "مهلة ببضعة أسابيع" للحسابات القديمة الموثقة "لتعيد التفكير بشكل جيد".

 

وحسب تويتر، فإن التحقق يعطي علامة التوثيق من خلال الهوية الحكومية، وسيتمكن مشتركم "تويتر بلو" من إخفاء علامتهم اختيارياً.


بالإضافة إلى ذلك، يستمر ماسك بالضغط على الشركات والعلامات التجارية والإعلامية لدفع  1000 دولار شهرياً.

 

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