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السبت، 29-06-2024 02:24 م

ماسك يعلن عن رقم قياسي جديد لشبكة التواصل الاجتماعي X

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الوكيل الإخباري- قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن شبكته الاجتماعية X حطمت الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من مرات الاستخدام في الولايات المتحدة.

وكتب ماسك على صفحته في شبكة X: "وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%".

وفي خريف عام 2022، أغلق رجل الأعمال إيلون ماسك صفقة استحواذها بقيمة 44 مليار دولار.

وفي أبريل، تم الإعلان عن قيام شركة X Corp ومقرها في ولاية نيفادا بابتلاع شركة تويتر.

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RT


 




 

 


 

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