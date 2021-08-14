ماسنجر تضيف تشفيرًا لمكالمات الصوت والفيديو

الوكيل الإخباري - تضيف شركة فيسبوك تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو في منصة التراسل ماسنجر وأعلنت الشركة في إحدى التدوينات أنها بصدد طرح التغيير اليوم جنبًا إلى جنب مع عناصر تحكم جديدة لرسائلها المختفية وقد يرى بعض المستخدمين أيضًا ميزات اختبار جديدة تتعلق بالتشفير.

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تحصل المحادثات النصية على تحديث أصغر وفي حال كنت تريد إرسال رسالة تختفي، فإنك ترى المزيد من الخيارات للاختيار عند انتهاء صلاحيتها، من خمس ثوانٍ إلى 24 ساعة.



وعرضت الميزة في الأصل زيادات مدتها دقيقة واحدة و 15 دقيقة وساعة واحدة وأربع ساعات و 24 ساعة.



وبينما يرى الجميع التحديثات أعلاه، فإن الشركة تجري اختبار تجريبي محدود لميزات أخرى حيث يشاهد بعض المستخدمين خيارًا للمحادثات الجماعية المشفرة من طرف إلى طرف والمكالمات بين الأصدقاء والعائلة الذين لديهم سلسلة دردشة موجودة أو متصلون.

ويحصل الآخرون على دعم لعناصر تحكم فيسبوك الحالية دون E2EE حول من يمكنه الوصول إليهم عبر ماسنجر.



وإذا كنت تستخدم منصة إنستاجرام، فإن الاختبار المحدود يوفر لك إمكانية الاشتراك في E2EE للرسائل المباشرة لهذا التطبيق أيضًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



