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الخميس، 21-01-2021 11:34 ص

مالك تيك توك يطلق خدمة الدفع عبر المحمول في الصين

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقراً لها مؤخرًا ميزة الدفع الخاصة بطرف ثالث لـ Douyin ، النسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير الناجح تيك توك ، حيث تضغط للتوسع في أعمال التجارة الإلكترونية في الصين .

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ويعد إنشاء Douyin Pay عبارة عن استكمال لخيارات الدفع الرئيسية الحالية، ولتعزيز تجربة المستخدم في نهاية المطاف على Douyin".

حيث يمكن لمستخدمي Douyin ، الذين جمعوا 600 مليون مستخدم نشط يوميًا، في السابق استخدام Alipay من مجموعة Ant Group و WeChat Pay من Tencent Holdings ، وهما قناتان للدفع عبر الهاتف المحمول في كل مكان في البلاد، لشراء هدايا افتراضية لبث مباشر أو عناصر من المتاجر على المنصة.

وقام مؤسس ByteDance والرئيس التنفيذي Zhang Yiming ببناء قدرة الشركة على الدفع في الصين من خلال الاستحواذ على Wuhan هيزهونج Yibao Technology Co العام الماضي، وحصل هيزهونج ييباو على ترخيص دفع من طرف ثالث من البنك المركزي في عام 2014.

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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