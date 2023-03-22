مايكروسوفت تبتكر صوراً بالذكاء الاصطناعي من خلال "بينغ"

الوكيل الإخباري - طرحت شركة مايكروسوفت كورب ميزة إنشاء الصور لمحرك البحث بينغ والمستعرض إيدج، والتي ستستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور بناءً على مطالبات النص.



وستكون الأداة المسماة "Bing Image Creator" متاحة لمستخدمي أحدث إصدار مدعوم بالذكاء الاصطناعي من بينغ وإيدج. وقالت مايكروسوفت في منشور بالمدونة إنه سيتم دمج Bing Image Creator في دردشة بينغ، حيث سيتم طرحها مبدئياً في الوضع الإبداعي للمستخدمين على سطح المكتب والهاتف المحمول.

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وتخوض الشركات الكبيرة والصغيرة منافسة شرسة لنشر البرامج التي يمكن أن تعيد تشكيل طريقة عمل المستخدمين، بعد أن بدأ هذا الجنون مع إطلاق شات جي بي تي العام الماضي، وهو برنامج الدردشة الآلي المملوك لشركة OpenAI والذي أظهر إمكانات ما يسمى بنماذج اللغات الكبيرة، بحسب صحيفة إنديا تايمز.



وسعت شركة مايكروسوفت ومقرها ريدموند بواشنطن إلى التفوق على أقرانها من خلال الاستثمارات في OpenAI، التي أصدرت الأسبوع الماضي GPT-4 التي تؤدي مجموعة من المهام من إنشاء موقع ويب حقيقي من خلال نموذج مرسوم يدوياً، إلى مساعدة الأفراد في حساب ضرائبهم.



وأطلق عملاق البرمجيات أيضاً ميزات جديدة - القصص المرئية وبطاقات المعرفة 2.0 - لمستخدمي بينغ، حيث ستستخدم الميزات الرسومات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعناصر أكثر تفاعلية مثل المخططات والجداول الزمنية لتوفير المعلومات والحقائق الأساسية.