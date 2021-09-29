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الأربعاء، 29-09-2021 12:56 م

مايكروسوفت تتعاون مع Dolby

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الوكيل الإخباري - قدمت شركة مايكروسوفت دعم ألعاب Dolby Vision لمنصات Xbox Series X و Xbox Series S. وتخضع الميزة للاختبار منذ شهر مايو. وتتوفر في أكثر من 100 لعبة بتقنية HDR في المستقبل.

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وبينما تدعم منصات إكس بوكس معيار HDR10 منذ سنوات، تظهر ألعاب Dolby Vision أولاً عبر منصات إكس بوكس وتقدم دعمًا للبيانات الوصفية الديناميكية.


وتقول مايكروسوفت إن هذا يجب أن يؤدي إلى إبرازات أكثر إشراقًا وتباينًا أكثر حدة وألوانًا أكثر حيوية.

 

وأضافت: هناك أكثر من 100 لعبة HDR من الجيل التالي تم تحسينها لمنصات Xbox Series X و Xbox Series S تحتوي على Dolby Vision. وترى في المستقبل المزيد من الألعاب مثل Halo Infinite تستفيد بشكل كامل من Dolby Vision.


وتدعم نحو 10 ألعاب Dolby Vision عند إطلاقها، وذلك وفقًا لقائمة عبر موقع إكس بوكس على الويب. ولكن الشركة تعد بتحسين أكثر من 100 لعبة قريبًا.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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