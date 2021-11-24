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الأربعاء، 24-11-2021 03:17 م

مايكروسوفت تجلب رموز تعبيرية جديدة إلى ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - توفر شركة مايكروسوفت الرموز التعبيرية ذات النمط السلس في ويندوز 11 هذا الأسبوع. ويتم طرح تحديث اختياري جديد لنظام التشغيل يتضمن عددًا من إصلاحات الأخطاء المهمة والرموز التعبيرية الجديدة التي استعرضتها الشركة في وقت سابق من هذا العام.

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وكانت الشركة قد كشفت في شهر يوليو الماضي عن مجموعة جديدة من تصاميم الرموز التعبيرية التي قالت إنها تصل إلى منتجاتها في المستقبل.


وفي ذلك الوقت، عرضت الشركة التصميمات الثلاثية الأبعاد الجديدة فقط، مما وضع التوقعات بأن هذا هو الشكل الذي تبدو عليه الرموز التعبيرية التي تصل إلى ويندوز 11 وتيمز وأوفيس ومنتجات الشركة وخدماتها الأخرى.

 

وبالرغم من أنها تأتي بأسلوب جديد تمامًا. ولكن ليس المظهر الثلاثي الأبعاد الذي وعدت به عملاقة البرمجيات سابقًا، حيث اختارت الشركة استخدام المظهر الثنائي الأبعاد بدلاً من ذلك.


ويتضمن الرموز التعبيرية الجديدة في ويندوز 11 عودة Clippy، حيث استبدلت الشركة رمز مشبك الورق القياسي بشخصية Clippy. كما تم أيضًا إعادة تصميم الرموز التعبيرية لتشمل ألوانًا مشرقة ومشبعة. ولكن تفتقر إلى الجوانب الثلاثية الأبعاد التي جعلتها تنبثق.


وتوضح الشركة في تحديث لتدوينة التصميم الخاصة بها اعتبارًا من شهر يوليو: نمط الرموز التعبيرية الجديد متاح فقط في نظام التشغيل ويندوز 11 وهو الثنائي الأبعاد. ما زلنا نقدم مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية كذلك لعملاء ويندوز 10.


ولا تزال التدوينة نفسها تشير إلى أن الشركة اختارت التصميمات الثلاثية الأبعاد على الثنائية الأبعاد. كما اختارت تحريك غالبية الرموز التعبيرية الخاصة بها.

 

وليس من الواضح ما إذا كنا قد نرى الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد داخل ويندوز 11 التي عرضتها الشركة في وقت سابق من هذا العام.


وقد يكون عدم وجود النمط الثلاثي الأبعاد مرتبطًا بالقيود التقنية لتنسيق خط ألوان مايكروسوفت الذي تستخدمه الشركة لعرض الرموز التعبيرية داخل ويندوز.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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