الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

المجلس الأعلى للانتخابات التركية يحدد موعد الجولة الثانية

الجامعة الأردنية تقرر تعديل دوام الموظفين اعتبارا من الثلاثاء

الفيدرالي الأميركي يلوح برفع الفائدة من جديد

الخصاونة: نبذل كل جهدنا لتوفير فرص العمل وحل الفقر والبطالة

انتخابات تركيا تخرج سجينا من الزنزانة إلى البرلمان

انخفاض وتراجع حركة بيع العقار والشقق في الأردن

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: لا نعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

إطلاق مشروع لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الريفية الهشة في الأردن

الأشغال الشاقة 20 عاما لمتهم قتل آخر دهسا بمركبته مرتين

انخفاض الاسترليني أمام الدولار

الإثنين، 15-05-2023 03:26 م

مايكروسوفت تجمد الأجور لتمويل التحول إلى الذكاء الاصطناعي

2023511213810726YO


الوكيل الإخباري - جمدت مايكروسوفت أجور العاملين لديها، في حين تستثمر مليارات الجنيهات في الذكاء الاصطناعي.

وقال متحدث باسم الشركة، إن التنقل في بيئة اقتصادية ديناميكية وتحول كبير في النظام الأساسي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة في الاستثمار في موظفينا.


وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا”في مذكرة داخلية أن تجميد الأجور كان ضرورياً لتوليد عائد كاف للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حسب وكالة بلومبرغ.

اضافة اعلان

 

وأعلنت مايكروسوفت في الشهر الماضي أرباحاً ربع سنوية ومبيعات أفضل من المتوقع، لكنها تستثمر 10 مليارات دولار في  الذكاء الاصطناعي بما فيها  “أوبن آي” و”بينغ” عبر الإنترنت في محاولة لمواكبة غوغل، وذلك بعد أن بدأت في إلغاء آلاف الوظائف هذا العام، بعد تحركات مماثلة من ميتا، وتويتر، وعمالقة تكنولوجيا آخرين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AATbY2d

غوغل Passkeys .. درع الحماية من تصيد البيانات

20235141758448589

5 بدائل مجانية لبرنامج فوتوشوب.. تعرف عليها

20235131846834JZ

8 نقاط يتفوق بها 'بارد' على شات جي بي تي

2023514113859794B5

لينوفو تطلق أقوى أجهزة الكمبيوتر الصغيرة في العالم

واتسا

تغيير على الرسائل .. ميزة جديدة من واتساب قريباً

A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة

أخبار متعلقة
A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة

109593

خرائط غوغل تضيف ميزة جديدة إلى العرض الشامل

20235919210123IP

ماذا يفعل شات جي بي تي ببياناتك وسجل الدردشة؟

202101250623102310-1280x720

مايكروسوفت تخطط لمنافسة 'نفيديا' في معالجات الذكاء الاصطناعي

designer-social

أداة جديدة من مايكروسوفت تهدد كانفا وفوتوشوب

1049336277_0_0_1200_640_705x375_80_0_0_da90a533950fd80744b6f3039da47028

مديرة مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة تاريخية