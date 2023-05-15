مايكروسوفت تجمد الأجور لتمويل التحول إلى الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - جمدت مايكروسوفت أجور العاملين لديها، في حين تستثمر مليارات الجنيهات في الذكاء الاصطناعي.



وقال متحدث باسم الشركة، إن التنقل في بيئة اقتصادية ديناميكية وتحول كبير في النظام الأساسي يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة في الاستثمار في موظفينا.





وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا”في مذكرة داخلية أن تجميد الأجور كان ضرورياً لتوليد عائد كاف للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حسب وكالة بلومبرغ.

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وأعلنت مايكروسوفت في الشهر الماضي أرباحاً ربع سنوية ومبيعات أفضل من المتوقع، لكنها تستثمر 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي بما فيها “أوبن آي” و”بينغ” عبر الإنترنت في محاولة لمواكبة غوغل، وذلك بعد أن بدأت في إلغاء آلاف الوظائف هذا العام، بعد تحركات مماثلة من ميتا، وتويتر، وعمالقة تكنولوجيا آخرين.

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