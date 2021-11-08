مايكروسوفت تحث الأشخاص على ترقية نظام التشغيل

الوكيل الإخباري - تحاول شركة مايكروسوفت دفع المزيد من الأشخاص نحو إصدارات ويندوز الأحدث، وحذرت عملاقة البرمجيات من أن تطبيق OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن المزامنة مع أجهزة الحاسب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو ويندوز 8.1 في الأول من شهر مارس 2022.





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ولن يتلقى البرنامج تحديثات من الأول من شهر يناير فصاعدًا. ولا يزال بإمكانك استخدام الويب لنقل الملفات يدويًا. ولكن من الواضح أن هذا يمثل مشكلة إذا كنت تصل بشكل روتيني إلى الملفات السحابية من جهاز حاسب أقدم.



ولن يكون لدى عملاء الأنشطة التجارية الكثير من الإرجاء أيضًا. وتقوم مايكروسوفت بربط دعم OneDrive الخاص بالأنشطة التجارية بدورة ويندوز للأجهزة ذات الصلة.

ويكون أمام مستخدمي ويندوز 7 أو ويندوز 8.1 في مكان العمل حتى 10 يناير 2023 (نهاية الدعم الموسع لكلا النظامين).





ويظل من الممكن الوصول إلى الملفات من تطبيق OneDrive بغض النظر عن إصدار ويندوز الذي تستخدمه. ولكن لن يتم تحميلها تلقائيًا عبر السحابة بعد الآن.



وبالنسبة للأجهزة التي لا تستطيع تشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11، تقول مايكروسوفت إنه لا يزال بإمكان المستخدمين نسخ ملفاتهم احتياطيًا عن طريق تحميلها إلى تطبيق الويب OneDrive.



وقالت الشركة: من أجل تركيز الموارد على التقنيات وأنظمة التشغيل الجديدة، ولتزويد المستخدمين بأحدث التجارب وأكثرها أمانًا، لن يتم توفير التحديثات لتطبيق OneDrive لسطح المكتب عبر نظام ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو ويندوز 8.1 بدءًا من 1 يناير 2022.

وأضافت: تتوقف تطبيقات سطح المكتب الشخصية من OneDrive التي تعمل عبر أنظمة التشغيل هذه عن المزامنة مع السحابة في 1 مارس 2022. و بعد 1 مارس 2022، لن تتم مزامنة ملفاتك الشخصية مرة أخرى.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية