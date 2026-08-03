مايكروسوفت تحذر من شبكات واي فاي الفنادق

الوكيل الإخباري- حذّرت مايكروسوفت مستخدمي نظام ويندوز من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي العامة في الفنادق، مؤكدة أنها قد تعرّض البيانات الشخصية والمهنية للاختراق إذا لم يتم التحقق من موثوقية الشبكة.

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وأوضحت الشركة أن مهاجمين إلكترونيين قد ينشئون شبكات مزيفة تحمل أسماء مشابهة لشبكات الفنادق، في هجوم يُعرف باسم "التوأم الشرير" (Evil Twin)، بهدف سرقة كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول أو اعتراض حركة البيانات.



ونصحت مايكروسوفت بتجنب الاتصال التلقائي بشبكات الواي فاي العامة، وحذف الشبكات المحفوظة، واستخدام شبكة الهاتف المحمول عند إجراء المعاملات الحساسة، مع الحرص على تحديث نظام ويندوز والتطبيقات، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لتعزيز حماية الحسابات.