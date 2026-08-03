مايكروسوفت تحذر من شبكات واي فاي الفنادق

وأوضحت الشركة أن مهاجمين إلكترونيين قد ينشئون شبكات مزيفة تحمل أسماء مشابهة لشبكات الفنادق، في هجوم يُعرف باسم "التوأم الشرير" (Evil Twin)، بهدف سرقة كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول أو اعتراض حركة البيانات.
ونصحت مايكروسوفت بتجنب الاتصال التلقائي بشبكات الواي فاي العامة، وحذف الشبكات المحفوظة، واستخدام شبكة الهاتف المحمول عند إجراء المعاملات الحساسة، مع الحرص على تحديث نظام ويندوز والتطبيقات، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لتعزيز حماية الحسابات.
وأكدت أن أفضل وسيلة لحماية البيانات هي التحقق من اسم شبكة الفندق لدى الإدارة، وتجنب إجراء المعاملات المالية أو الوصول إلى المعلومات الحساسة عبر شبكات الواي فاي العامة.
-
أخبار متعلقة
-
تسريبات تكشف تفاصيل أول جهاز تتبع ذكي من غوغل
-
واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات
-
سناب شات تطلق ميزة Now Playing بالتعاون مع سبوتيفاي
-
كيف تحرر مساحة في هاتفك من دون حذف تطبيقات؟
-
وكلاء ذكاء اصطناعي يغادرون بيئات الاختبار ويثيرون المخاوف
-
خبراء يحذرون من ميزة في الهاتف قد تهدد خصوصيتك
-
حرب التكنولوجيا تشتعل.. الصين ترد على قيود واشنطن
-
"جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل