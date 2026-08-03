الإثنين 2026-08-03 09:32 ص

مايكروسوفت تحذر من شبكات واي فاي الفنادق

شثيث
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   حذّرت مايكروسوفت مستخدمي نظام ويندوز من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي العامة في الفنادق، مؤكدة أنها قد تعرّض البيانات الشخصية والمهنية للاختراق إذا لم يتم التحقق من موثوقية الشبكة.

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وأوضحت الشركة أن مهاجمين إلكترونيين قد ينشئون شبكات مزيفة تحمل أسماء مشابهة لشبكات الفنادق، في هجوم يُعرف باسم "التوأم الشرير" (Evil Twin)، بهدف سرقة كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول أو اعتراض حركة البيانات.


ونصحت مايكروسوفت بتجنب الاتصال التلقائي بشبكات الواي فاي العامة، وحذف الشبكات المحفوظة، واستخدام شبكة الهاتف المحمول عند إجراء المعاملات الحساسة، مع الحرص على تحديث نظام ويندوز والتطبيقات، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لتعزيز حماية الحسابات.


وأكدت أن أفضل وسيلة لحماية البيانات هي التحقق من اسم شبكة الفندق لدى الإدارة، وتجنب إجراء المعاملات المالية أو الوصول إلى المعلومات الحساسة عبر شبكات الواي فاي العامة.

 
 


gnews

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