مايكروسوفت تحيي 'Skype' من جديد!

وأشارت مايكروسوفت إلى أنّها أطلقت تحديثًا لتطبيق Skype، المخصص لأنظمة Windows 11، أزال بعض الأخطاء البرمجية التي أثرت على عمل التطبيق، وحمل ميزات جديدة للمستخدمين.
وظهرت مع هذه النسخة العديد من الميزات الجديدة أيضًا، مثل ميزات مشاركة الصور التي يتم إنشاؤها باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة مباشرة من واجهات الدردشة في التطبيق.
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