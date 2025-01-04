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مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 04-01-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   تخطط شركة مايكروسوفت لإنفاق حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية 2025 لبناء مراكز بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ووفقاً لمنشور للشركة الأميركية على مدونتها يوم الجمعة، قال نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث إن أكثر من نصف الاستثمار الإجمالي سيكون في الولايات المتحدة.

وأضاف سميث: "اليوم، تقود الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بفضل استثمار رأس المال الخاص وابتكارات الشركات الأميركية بجميع أحجامها، من الشركات الناشئة التي تستمر في التطور إلى الشركات الراسخة".

وارتفع الإنفاق الرأسمالي لشركة التكنولوجيا العملاقة بنسبة 5.3 بالمئة ليصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025.

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سكاي نيوز عربية

 
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