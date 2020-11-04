مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams إلى 1000 مشارك

الوكيل الإخباري _ تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير ميزات عقد الاجتماعات التفاعلية وذلك ليتمكن المستخدمين عقدها مع عدد أكبر من الحاضرين ، حيث تسعى لزيادة الحد الأقصى لمؤتمرات الفيديو ببرنامج Teams من 300 إلى 1000 مشارك.

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وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ متوقع للإطلاق، الا ان تاريخ الإصدار المبدئي سيكون بحلول ديسمبر 2020 .



يذكر ان مايكروسوفت كانت قد اعلنت في أغسطس عن خطة اتصالات متقدمة جديدة، والتى كان يمكن إضافتها باشتراك مدفوع في مايكروسوفت 365 أو Office 365 ، وقامت الشركة بطرح الدعم لما يصل إلى 20000 مشارك فى وضع الحدث المباشر فقط.



حيث أعلن الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا أن Teams قد تجاوز 115 مليون مستخدم نشط يوميًا، إذ أنتج مستخدمو مايكروسوفت 365 أكثر من 30 مليار دقيقة تعاون فى يوم واحد خلال هذا الربع.



المصدر : اليوم السابع

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