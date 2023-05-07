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الأحد، 07-05-2023 04:45 م

مايكروسوفت تخطط لمنافسة 'نفيديا' في معالجات الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر مطلعة أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تتعاون مع شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسيز" (إيه.إم.دي) للرقائق الإلكترونية لتطوير معالجات خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن الشركتين تتعاونان لإنتاج بدائل للمعالجات التي تصنعها شركة نفيديا كورب، التي تهيمن على سوق الرقائق الإلكترونية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها اسم "وحدات معالجة الجرافيك".

وذكرت بلومبرغ أن شركة مايكروسوفت العملاقة تقدم الدعم لجهود (إيه.إم.دي)، بما في ذلك توفير الموارد الهندسية، كما تتعاون معها في إنتاج معالج خاص بشركة مايكروسوفت لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحمل هذا المشروع الاسم الكودي "أثينا".

غير أن فرانك شو، وهو متحدث باسم مايكروسوفت، نفى أن إيه.إم.دي تضطلع بأي دور في مشروع أثينا، قائلاً إن "إيه.إم.دي شريك رائع، ولكنها غير مشاركة في مشروع أثينا". ورفض ممثلون عن شركة إيه.إم.دي التعليق على هذه التقارير.

وارتفع سعر سهم شركة إيه.إم.دي بأكثر من 6.5% أمس الخميس، وسهم مايكروسوفت بنحو 1%، في حين انخفض سعر سهم نفيديا كورب بنسبة 1.9%.

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