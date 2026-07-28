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مايكروسوفت تدخل سباق حماية العالم الرقمي بالذكاء الاصطناعي

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للأمن السيبراني، إلى جانب منصة جديدة تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة عمليات الدفاع الإلكتروني، في خطوة لمنافسة شركات مثل OpenAI وغوغل وأنثروبيك.اضافة اعلان


وكشفت الشركة عن نموذج MAI-Cyber-1-Flash المصمم لاكتشاف الثغرات الأمنية المعقدة وتحليلها، إضافة إلى منصة Perception التي تستخدم فرقًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الهجمات واقتراح حلول لإصلاحها بشكل شبه آلي.

وتضم المنصة ثلاثة أنواع من الفرق الذكية: فرق تحاكي الهجمات، وأخرى لاكتشاف الثغرات وترتيب أولوياتها، وثالثة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة.

وأكدت مايكروسوفت أن التقنية الجديدة تقلل وقت معالجة المشكلات الأمنية من ساعات إلى دقائق، في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الهجمات الإلكترونية.
 
 


gnews

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