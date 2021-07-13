مايكروسوفت تستحوذ على RiskIQ

الوكيل الإخباري - تعمل مايكروسوفت بشكل تدريجي على تطوير وتحسين أدواتها الأمنية وسط معركة شديدة مع هجمات طلب الفدية.

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علاوة على ذلك يمكن أن تساعد الصفقة عملاقة البرمجيات في توسيع أعمالها الأمنية التي تنمو بشكل أسرع من القطاعات الأخرى.



وفي شهر يناير، قالت مايكروسوفت إنها جنت أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات الأمن في الأشهر الـ 12 الماضية. بزيادة 40 في المئة على أساس سنوي.



واستحوذت عملاقة البرمجيات في الشهر الماضي على ReFirm Labs للمساعدة في حماية الخوادم وأجهزة إنترنت الأشياء من الهجمات الأمنية.

وتأتي عمليات الاستحواذ بعد أشهر من هجمات طلب الفدية الأحدث، وتسببت مجموعة REvil المرتبطة بروسيا في إحداث فوضى من خلال هجمات طلب الفدية ضد سلسلة التوريد في الأسابيع الأخيرة.



بالإضافة إلى ذلك لا تزال صناعة الأمن تعاني من اختراق متطور لشركة SolarWinds، الذي اخترق كل شيء من مايكروسوفت إلى الوكالات الحكومية الأمريكية.