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الأربعاء، 15-03-2023 12:23 م

مايكروسوفت تستعد لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي البشر

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الوكيل الإخباري - قالت شركة (أوبن إيه.آي) الناشئة الثلاثاء إنها بصدد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قوي يُعرف باسم (جي.بي.تي-4)، مما يمهد الطريق لانتشار ذلك النوع من التكنولوجيا الذي يحاكي البشر ولزيادة المنافسة بين داعمتها مايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابت.

وأضافت الشركة، التي طورت روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، في منشور على مدونة أن أحدث تقنياتها "متعددة الوسائط"، مما يعني أن تغذيته بالصور وكذلك الرسائل النصية يمكن أن تحفزه على إنشاء محتوى.

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وستكون ميزة إدخال النص متاحة لمشتركي "تشات جي.بي.تي بلس" ولمطوري البرمجيات وفق قائمة انتظار، بينما تظل خاصية إدخال الصور قيد المراجعة والاختبار.

 

سكاي نيوز 

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