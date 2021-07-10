مايكروسوفت تستعد لإطلاق Cloud PC

الوكيل الإخباري - تخطط عملاقة البرمجيات لبيع Cloud PC كتجربة Microsoft 365 مدارة بسعر ثابت لكل مستخدم، وهذا اختلاف مهم عن تسعير Windows Virtual Desktop (الآن Azure Virtual Desktop)، والذي يدور حول استهلاك Azure.

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وأشار تسريب في العام الماضي إلى أن مايكروسوفت قد تخطط لبيع عدد قليل من خيارات الاشتراك في Cloud PC (يشار إليها في الأصل باسم Medium و Heavy و Advanced – كل منها يقدم كمية مختلفة من وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين). وتختبر الشركة Cloud PC مع عدد من المنظمات.



وكما أشار إعلان وظيفة حديث إلى حد ما في مايكروسوفت، فإن خدمة Cloud PC تسمح للمديرين بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة.

وقال إعلان الوظيفة: تسمح خدمة Cloud PC لمديري الأجهزة الطرفية بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة وإدارة الأجهزة المادية والافتراضية.

وذلك من خلال بوابة موحدة وسعر ثابت ويمكن التنبؤ به.



علاوة على ذلك أعادت الشركة لاحقًا كتابة إعلان الوظيفة هذا لإزالة مراجع Cloud PC.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



