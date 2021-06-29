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الثلاثاء، 29-06-2021 11:35 ص

مايكروسوفت تصدر معاينة ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - تتضمن معاينة ويندوز 11 هذه أيضًا ميزات Snap Groups و Snap Layouts الجديدة من مايكروسوفت لتحسين المهام المتعددة عبر مجموعة متنوعة من أحجام الشاشات.

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وتعتمد ميزات Snap الجديدة هذه على الكثير من ميزات المهام المتعددة التي كانت موجودة في ويندوز لسنوات، ولكنها تجعل اكتشافها أسهل وأكثر فائدة خاصة في الشاشات المتعددة.


وأصلحت مايكروسوفت أيضًا قسم الإعدادات في النظام. وتتضمن هذه المعاينة تغييرات تسهل التنقل والعثور على الإعدادات التي تحتاجها.

 

وتحتوي الإعدادات الآن على لوحة تنقل يسرى موجودة طوال الوقت، مما يجعل التبديل بين الأقسام أسرع.


وأنشأت مايكروسوفت عناصر تحكم جديدة في الأعلى توفر وصولاً سريعًا إلى المعلومات أو الإعدادات ذات الصلة بكل قسم.


وإلى جانب معاينة ويندوز 11، أصدرت مايكروسوفت أيضًا معاينة لتحديث أوفيس لنظام التشغيل الجديد.


وتتضمن واجهة المستخدم المحدثة زوايا مستديرة في تطبيقات أوفيس وبعض التغييرات على كيفية عمل الوضعين الداكن والفاتح.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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