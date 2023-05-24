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الأربعاء، 24-05-2023 04:27 م

مايكروسوفت تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز.. اليكم أهمها

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إضافة عدد من المزايا الجديدة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، إلى متجر التطبيقات الخاص بها على نظام ويندوز.

ومن أهم المزايا الجديدة التي ستضيفها مايكروسوفت ميزة "ملخص المراجعات"، التي ستظهر في صفحة التطبيقات، وهي خاصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل المراجعات المختلفة التي كتبها المستخدمون الآخرون عن التطبيقات ثم تلخيصها، لتسهل على المستخدم تكوين فكرة سريعة عن انطباعات باقي المستخدمين عن التطبيقات قبل تنزيلها.

سوف يجري اختبار هذه الميزة خلال الفترة القادمة، وستراقب مايكروسوفت ردود الفعل عليها من المستخدمين والمطورين على حد سواء، علمًا أن المستخدمين سيظلون قادرين على قراءة كافة المراجعات والتقييمات كما هي الحال حاليًا، حتى مع وجود هذه الميزة الجديدة.

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وستخصص مايكروسوفت أيضًا قسمًا في متجر التطبيقات على ويندوز من أجل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمستخدمين تنزيلها واستخدامها، وسوف تساهم مايكروسوفت مع مجتمع المطورين في إنشاء وتحديث هذا القسم، الذي تطلق عليه اسم AI Hub.

مايكروسوفت تقول إنها سوف توظف هذا القسم من أجل توعية المستخدمين بشأن كيفية "بدء رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي، وإلهامهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الإبداع".


ومن أمثلة التطبيقات التي سيحتويها هذا القسم في البداية: Luminar Neo و Descript و Podcastle و Copy.ai و Kickresume و Play.ht وغيرها من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.


وستقدم مايكروسوفت للمطورين أيضًا أداة جديدة لتوليد كلمات مفتاحية رئيسية وعبارات بحث مولّدة عبر الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين ظهور التطبيقات للمستخدمين.


وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت عن تحسين عملية النسخ الاحتياطي والاستعادة للتطبيقات عبر ويندوز 11، إذ سيكون بالإمكان عمل استعادة للتطبيقات المثبتة في قائمة البدء أو شريط المهام عند الانتقال إلى حاسوب جديد، وسوف توفر مايكروسوفت هذه الميزة اليوم لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز 11.

كما أعلنت مايكروسوفت عن توسيع نطاق عرض إعلانات التطبيقات في متجرها ليشمل أكثر من 150 دولة حول العالم خارج الولايات المتحدة، وإضافة إعلانات الفيديو، وكذلك عرض إعلانات متجر التطبيقات ضمن نتائج البحث في بينج.

 

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