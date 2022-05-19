مايكروسوفت تطرح تطبيق آوتلوك التجريبي المعاد تصميمه

الوكيل الإخباري - طرحت شركة مايكروسوفت لمشتركي برنامج أوفيس إنسايدر المسجلين في قناة بيتا إصدارًا محدثًا من تطبيق آوتلوك لأجهزة الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

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وبينما تم تسريب لقطات الشاشة وإصدار كامل من التطبيق مؤخرًا، يمنحنا إعلان مايكروسوفت نظرة على الميزات التي يمكن رؤيتها في صناديق البريد الوارد.



وأعلنت مايكروسوفت عن توفر آوتلوك الجديد لمن لديهم حسابات Microsoft 365 أو Office 365 للأعمال والتعليم.



ويمثل هذا الإصدار تحديثًا لبرنامج آوتلوك نفسه، وليس بديلاً لتطبيق البريد المضمن في ويندوز 11. ويتطابق التطبيق الجديد تقريبًا مع الإصدار المسرب مؤخرًا ولكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة.



ويحصل آوتلوك على عدد كبير من الميزات الجديدة بالإضافة إلى تصميم محدث. ويأتي الإصدار الجديد مع دعم لمكونات Microsoft Loop (المعروفة سابقًا باسم Fluid framework).



ويمثل Microsoft Loop نظام الشركة للتعاون في جميع أنحاء أوفيس مع دعم تحريرها في الوقت الفعلي.



وتشمل الميزات الجديدة الأخرى القادمة من الويب التقويم وطريقة عرض To Do. وباستخدام طريقة معاينة التقويم، يمكنك بسهولة مشاهدة جميع الأحداث القادمة، مرتبة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.



وهناك أيضًا طريقة معاينة Board، التي تتيح لك تنظيم العناصر المهمة بأي طريقة تجعلها أكثر منطقية للبقاء على رأس مهامك.



ويمكنك في معاينة Board الحصول على تقويمك، وقوائم المهام المتعددة، وجميع الملاحظات بشكل مرئي حتى تتمكن من متابعة مهامك.



كما يمكن أيضًا الوصول إلى التقويم وقوائم المهام عبر لوحة جانبية حتى تتمكن من إنشاء عناصر مهام أو أحداث بسرعة استنادًا إلى رسالة بريد إلكتروني تلقيتها.

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