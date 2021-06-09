الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

ترحيب بقرار وزارة الزراعة بفتح باب استيراد الدجاج

71 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المفرق

الصحة : هذه الفترة حرجة جداً

لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

الحكومة تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة ومشددة لضمان صحة المواطنين

الزرقاء: ضبط 9 متسولين وتوديعهم الى القضاء

ولي العهد يزور مستشفى الأمير علي العسكري في الكرك

حجاوي لـ الوكيل : تصريحاتي لم تتضارب مع تصريحات وزير الصحة

تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الجلوس

الأربعاء، 09-06-2021 11:55 ص

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة تمكنك من إستخدام صوتك لكتابة رسائل البريد

RE4r2gN


الوكيل الإخباري - تضيف شركة مايكروسوفت إمكانيات صوتية إلى تطبيق أوتلوك Outlook للأجهزة المحمولة، التي تسمح للأشخاص بكتابة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات والبحث باستخدام أصواتهم.

اضافة اعلان

وتتوفر الإمكانات الصوتية الجديدة التي تدعمها كورتانا Cortana أولاً في أوتلوك لنظام التشغيل iOS، مع دعم أندرويد قريبًا.


وتظهر أيقونة رمز الزائد الجديدة في أوتلوك للأجهزة المحمولة قريبًا مما يتيح لك تنشيط وضع الصوت.

 

ويمكنك طرح أسئلة مثل “ما هو موعد اجتماع فريقي القادم”، أو البحث عن زملاء العمل والملفات وإدخالات التقويم.


كما يمكنك أيضًا استخدام الصوت لإرفاق الملفات بسرعة، حيث يستخدم أوتلوك Microsoft Graph لعرض المستندات ذات الصلة.

 

وكان الإملاء جزءًا كبيرًا من وورد Word وأوتلوك عبر أجهزة الحواسيب المكتبية لسنوات، وهو يظهر الآن في إصدار الأجهزة المحمولة من أوتلوك.


ويمكنك الرد على الرسائل بصوتك عبر iOS، أو كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة بإستخدام وظيفة تحويل الكلام إلى نص.


يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها وظيفة صوت كورتانا في أوتلوك.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
top mobile apps 2020

ابرز الطرق التي تمكنك من الكتابة على الصور دون أي تطبيقات خارجية

Weebly-Review-Large-Logo

اليك هذا التطبيق لإنشاء موقع إلكتروني مجاني

iStock-687932038-300x200

إبرز التطبيقات التي تمكنك من إسترجاع الصور المحذوفة على هاتفك

instagram-our-social-media-hero

إنستغرام يكشف عن كيفية عمله

WARNING

تحذير عالي الخطورة بشأن تحديث واتساب للهواتف التي تعمل نظام أندرويد!

2018-03-29T000000Z_2093565557_RC1502FFC0B0_RTRMADP_3_BOSNIA-YOUTUBE

لإكتشاف محتوى جديد .. يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

أخبار متعلقة
19_2021-637469948157094545-709

زيادة في الضرائب كابوس عمالقة التكنولوجيا

microsoft-2018

مايكروسوفت يطرح إصدار جديد من ويندوز

143-123547-microsoft-nike-xbox-one-jordan-custom_700x400

صفقة حصرية من اكس بوكس بشأن تقنيات Dolby

60b0f4414c59b7673c265a90

ميزات جديد من مايكروسوفت لـ Outlook

medium_2021-05-30-08c477cd39

كيف يمكنك استرداد رسائل فيسبوك المحذوفة بصورة كاملة؟

143-113247-microsoft-exceeding-expectations-corona_700x400

تعرف على ابرز الاسباب التي تجعل 'مايكروسوفت تيمز' الافضل