مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة تمكنك من إستخدام صوتك لكتابة رسائل البريد

الوكيل الإخباري - تضيف شركة مايكروسوفت إمكانيات صوتية إلى تطبيق أوتلوك Outlook للأجهزة المحمولة، التي تسمح للأشخاص بكتابة رسائل البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات والبحث باستخدام أصواتهم.

اضافة اعلان



وتتوفر الإمكانات الصوتية الجديدة التي تدعمها كورتانا Cortana أولاً في أوتلوك لنظام التشغيل iOS، مع دعم أندرويد قريبًا.



وتظهر أيقونة رمز الزائد الجديدة في أوتلوك للأجهزة المحمولة قريبًا مما يتيح لك تنشيط وضع الصوت.

ويمكنك طرح أسئلة مثل “ما هو موعد اجتماع فريقي القادم”، أو البحث عن زملاء العمل والملفات وإدخالات التقويم.



كما يمكنك أيضًا استخدام الصوت لإرفاق الملفات بسرعة، حيث يستخدم أوتلوك Microsoft Graph لعرض المستندات ذات الصلة.

وكان الإملاء جزءًا كبيرًا من وورد Word وأوتلوك عبر أجهزة الحواسيب المكتبية لسنوات، وهو يظهر الآن في إصدار الأجهزة المحمولة من أوتلوك.



ويمكنك الرد على الرسائل بصوتك عبر iOS، أو كتابة رسائل بريد إلكتروني جديدة بإستخدام وظيفة تحويل الكلام إلى نص.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها وظيفة صوت كورتانا في أوتلوك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





