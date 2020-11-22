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الأحد، 22-11-2020 12:46 م

مايكروسوفت تطلق أفضل ميزة لتطبيق الفيديو Microsoft Teams

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة تنافس تطبيق ZOOM ، وهي ميزة لمكالمات الفيديو Microsoft Teams لمدة 24 ساعة.

والتي تمكن مستخدميها من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجاني لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم. 

ولن يحتاج المستخدمون إلى تحميل تطبيق Microsoft Teams للاستفادة من ميزة الاستخدام المجاني، حيث سيكون عليهم الدخول مباشرة من على موقع Microsoft Teams من خلال الويب على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، كما يمكنهم الوصول إلى أكثر من 49 مستخدم من الأهل والأصدقاء عن طريق ميزة Together Mode التى تضع المستخدمين فى بيئة افتراضية. 


المصدر : صدى البلد

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