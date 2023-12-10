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الأحد، 10-12-2023 04:53 م

مايكروسوفت تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي لمساعدة المكفوفين

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "سيينغ إيه.آي" للعمل مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنه يمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام  مايكروسوفت دعم 36 لغة في العام المقبل.

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يقوم تطبيق "سيينغ إيه.آي" بوصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور.


ويقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه، لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.


وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق يحتوي على فئات مختلفة للمهام المتنوعة.

 

على سبيل المثال تقوم وظيفة "شورت تكست" (نص قصير) بقراءة النص بصوت مرتفع بمجرد وضعه أمام الكاميرا. أما خاصية "بيبول" (الناس) فستحدد هوية الأشخاص المحيطين بالشخص بمجرد وقوع الكاميرا على وجوههم. وستساعد وظيفة "كارنسي" (عملة) في تحديد أوراق العملة التي يتعامل معها المستخدم.


وتتيح خاصية "سينس" للمستخدم سماع وصف مكان تم التقاط صورة فوتوغرافية له. كما يمكن للمستخدم تحريك أصبعه على الشاشة أثناء عرض الصورة، لكي يعرف مكان العناصر المختلفة الموجودة فيها. كما يمكن لتطبيق سيينج إيه.آي قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد  وتحديد الألوان.


يذكر أن تطبيق "سيينغ إيه.آي" متاح حالياً للهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس".


في الوقت نفسه، فإن كلاً من نسختي أندرويد وآي.أو.إس تحتويان على خصائص محدثة مثل وصف الصور بمزيد من التفاصيل وخيار طرح أسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها، مثل محتويات أي قائمة فيها أو سعر بند ما في الفاتورة. كما يمكن طلب تلخيص أي مقالة من التطبيق.

 

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