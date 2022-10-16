مايكروسوفت تطلق جهازها اللوحي الجديد

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق الجهاز اللوحي Surface Pro 9 الجديد، بنظام مايكروسوفت ويندوز. ويأتي مزوداً بحافظة لوحة مفاتيح اختيارية وقلم إدخال البيانات، ولم يعد يقتصر على معالجات إنتل، ولكنه يزخر حالياً بمعالجات ARM القوية مع مودم 5G مدمج.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يأتي بتصميم مشابه للموديل السابق، كما أنه لم تطرأ أية تعديلات على الأبعاد، ولكن هناك تغيير طفيف في الوزن، الذي يبلغ حالياً 880 جراماً.





وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة لمسية قياس 13 بوصة بدقة الوضوح 2880 x 1920 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وتقتصر وظيفة التحكم الديناميكي في معدل تنشيط الصورة على الإصدارات المزودة بمعالج إنتل.





ويعتمد الجهاز اللوحي الجديد على معالجات إنتل Alder Lake-U، ويتوافر أمام العملاء إمكانية الاختيار ما بين معالج إنتل Core i5-1235U أو معالج إنتل Core i7-1255U مع بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics G7 iGPU.





أما بالنسبة لفترة تشغيل البطارية، فقد تصل إلى 19 ساعة مع معالج ARM، مع زيادة فترة تشغيل البطارية بمقدار 5ر3 ساعة مع معالجات إنتل، ويشتمل الحاسوب اللوحي الجديد على اثنين من منافذ Thunderbolt 4 ويعتمد موديل ARM على اثنين من منافذ USB 3.2 Gen 2 بسرعة تصل إلى 20 جيغابت/الثانية.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة