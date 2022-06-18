مايكروسوفت تطلق ديفيندر لأنظمة عديدة

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق ديفيندر الجديد للأمن السيبراني عبر أنظمة التشغيل ويندوز وأندرويد macOS و iOS.

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وأصبح التطبيق متاحًا الآن بشكل عام لجميع أجهزتك الشخصية، وليس الحواسيب الشخصية والحواسيب التجارية العاملة بنظام ويندوز فقط.



واستخدمت عملاقة البرمجيات اسم ديفيندر للحماية من الفيروسات لسنوات.

ولكن تم تصميم تطبيق ديفيندر الجديد المتعدد الأنظمة للأفراد باعتباره أكثر من لوحة معلومات مبسطة تستغل برنامج مكافحة الفيروسات الحالي أو توفر حماية إضافية للجهاز.



ويتوفر ديفيندر لمشتركي مايكروسوفت 365 الشخصي والعائلي في معظم البلدان. وتبدأ الأسعار من 70 دولارًا سنويًا لحساب شخصي في الولايات المتحدة.



وتختلف الميزات حسب المنصة. ولا توجد عبر نظامي iOS و iPadOS، على سبيل المثال، حماية من الفيروسات. ويقدم التطبيق بعض وسائل الحماية من التصيد الاحتيالي عبر الويب بدلاً من ذلك جنبًا إلى جنب مع لوحة تحكم تتضمن تنبيهات للأجهزة الأخرى.



بينما يتضمن ديفيندر عبر نظام أندرويد الحماية من الفيروسات والقدرة على البحث عن التطبيقات الضارة. كما يفحص التطبيق أيضًا الروابط لتقديم حماية من التصيد الاحتيالي عبر الويب.



ويعمل ديفيندر عبر نظام ويندوز بمثابة لوحة المعلومات بدلاً من محاولة استبدال تطبيق ويندوز سكيورتي المدمج.



ويمكنك عرض الحماية الحالية لمكافحة الفيروسات من نورتون أو مكافي أو البائعين الآخرين وإدارة وعرض الحماية الأمنية عبر الأجهزة.



ويتضمن تطبيق ديفيندر أيضًا تنبيهات وتلميحات الأمان عبر أجهزة متعددة، وذلك بالرغم من أن النصائح متاحة عبر نظامي التشغيل ويندوز و macOS فقط.

البوابة العربية للأخبار التقنية