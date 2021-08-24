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الثلاثاء، 24-08-2021 04:48 م

مايكروسوفت تطلق سماعتها الجديدة Xbox Stereo

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الوكيل الإخباري-أطلقت شركة مايكروسوفت سماعتها الجديدة Xbox Stereo بـ 60 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة الجديدة بمثابة الإصدار المزود بكابل من الموديل Xbox Wireless اللاسلكي، ولكن بنصف السعر تقريباً بسبب التخلي عن شريحة البلوتوث والبطارية.

وأضافت مايكروسوفت أن السماعة الجديدة ستحل محل الموديل القديم، ويمكن توصيلها بسهولة بذراع التحكم في جهاز الألعاب إكس بوكس أو أجهزة الألعاب الأخرى عن طريق كابل AUX قياس 3.5 ملم.

وتروج الشركة لسماعتها الجديدة بجودة الصوت الفائقة ووسادات الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان والميكروفون فائق النقاء والعديد من خيارات الوصول والتحكم في مستوى الصوت عن طرق السماعة اليمنى.

وتدعم السماعة العديد من تقنيات الصوت المحيطي المجسم، بما في ذلك تقنية ويندوز Sonic ودولبي Atmos وDTS Headphone: X، ولكن استعمال بعض هذه التقنيات يتطلب الاشتراك في برامج مدفوعة.

ومقارنة مع الإصدار اللاسلكي فإن السماعة الجديدة تمتاز بزمن تأخير أقل.

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24- د ب أ

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