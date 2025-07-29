"مايكروسوفت" تطلق وضع "Copilot Mode" الذكي في متصفح إيدج

أبرز مزايا "Copilot Mode":
تنظيم علامات التبويب تلقائيًا حسب المواضيع.
مقارنة نتائج البحث بدون التنقل بين الصفحات.
مساعد ذكي متكامل يدمج الدردشة والبحث والتنقل.
دعم التصفح الصوتي.
الميزة متوفرة مجانًا لفترة محدودة على أنظمة ويندوز وماك، ويمكن تعطيلها من الإعدادات. وتؤكد مايكروسوفت أن Copilot لا يتفاعل مع التصفح إلا عند تفعيله يدويًا، مع تنبيهات مرئية واضحة.
خلاصة:
"Copilot Mode" خطوة ذكية من مايكروسوفت لتحويل إيدج إلى منصة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمنافسة أدوات مثل "Google AI Mode" و"Perplexity".
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