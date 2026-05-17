"مايكروسوفت" تطور "إيدج".. وCopilot بات يقرأ كل علامات التبويب المفتوحة

10:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت "مايكروسوفت" تحديثات جديدة لمتصفح "إيدج" بهدف تعزيز دمج قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot داخل المتصفح، إذ أصبح بإمكان المساعد الوصول إلى المعلومات الموجودة في جميع علامات التبويب المفتوحة وتحليلها لتقديم إجابات وملخصات ومقارنات أكثر دقة. اضافة اعلان





وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم بدء محادثة مع Copilot وطرح أسئلة حول المحتوى المفتوح داخل المتصفح، مثل مقارنة المنتجات المعروضة في عدة تبويبات أو تلخيص المقالات المفتوحة دفعة واحدة، إضافة إلى استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من الصفحات التي يتصفحها المستخدم.



وقالت الشركة إن المستخدم سيتمكن من اختيار المزايا التي يرغب في تفعيلها أو تعطيلها، بالتزامن مع إيقاف ميزة "Copilot Mode" السابقة، التي كانت توفر بعض الوظائف المتقدمة.



وتشمل التحديثات أيضاً وضعاً جديداً باسم "Study and Learn"، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل المقالات وصفحات الويب إلى جلسات تعليمية واختبارات تفاعلية، إلى جانب أداة تحول علامات التبويب المفتوحة إلى ملفات صوتية شبيهة بالبودكاست.



كما أضافت "مايكروسوفت" مساعد كتابة ذكياً يظهر تلقائياً أثناء إدخال النصوص داخل صفحات الويب، إضافة إلى إمكانية منح Copilot صلاحية الوصول إلى سجل التصفح لتقديم إجابات أكثر دقة وارتباطاً باهتمامات المستخدم.



وسيحصل Copilot في نسختي Edge للحواسيب والهواتف على ميزة "الذاكرة طويلة الأمد"، التي تسمح بتخصيص الردود بناءً على المحادثات السابقة مع المستخدم.



وفي الهواتف الذكية، سيتيح تحديث تطبيق Edge مشاركة شاشة الهاتف مع Copilot والتفاعل معه صوتياً لطرح أسئلة حول المحتوى الظاهر على الشاشة.



وأكدت "مايكروسوفت" أن المستخدم سيشاهد مؤشرات مرئية واضحة عند تفعيل Copilot، توضح متى يكون المساعد يستمع إلى المحتوى أو يشاهده أو ينفذ إجراءً معيناً.





