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الأربعاء، 27-10-2021 02:21 م

مايكروسوفت تطور نظام التشغيل Windows 11 SE

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الوكيل الإخباري - يبدو أن شركة مايكروسوفت على وشك التنافس بشكل مباشر أكثر مع أجهزة كروم بوك، وتستعد لنقل إستراتيجية منافسة كروم بوك إلى المستوى التالي من خلال حاسب محمول جديد منخفض التكلفة تم تصميمه خصيصًا لسوق التعليم.

ويقال إن عملاقة البرمجيات تستعد لإطلاق جهاز Surface Laptop منخفض التكلفة يستهدف أسواق التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وتحديداً K-12 ، إلى جانب إصدار جديد من ويندوز 11 يسمى Windows 11 SE.

وتم تصميم هذا الحاسب المحمول على نفس المنوال مثل أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة للتعليم مثل سلسلة Lenovo 100W أو HP Stream المصممة بشكل أساسي للمؤسسات التعليمية لشراء وإدارة وتوزيع كميات كبير.

ويحمل هذا الحاسب المحمول الجديد الاسم الرمزي Tenjin، ويتميز بواجهة خارجية بلاستيكية بالكامل. وتفيد التقارير أنه يمكن تسمية Surface Laptop القادم أيضًا باسم Surface Laptop SE.

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ومن المحتمل أن يتضمن شاشة بقياس 11.6 إنشًا وبدقة 1366×768 بكسل، مع معالج إنتل N4120 Celeron وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.


وتم تصميم هذا الحاسب المحمول ذو الميزانية المحدودة لطلاب رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي ليكون منخفض التكلفة قدر الإمكان.


ويتميز بلوحة مفاتيح كاملة الحجم ولوحة تتبع ومنفذ USB-A، ومنفذ USB-C، ومقبس سماعة الرأس.

 

وبينما استخدمت مايكروسوفت لقب SE لإصدارات ويندوز من قبل (Windows 98 SE)، فإن Windows 11 SE لن يكون إصدارًا ثانيًا من ويندوز 11.


وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يكون أشبه بإصدارات S من ويندوز 10، التي تم تصميمها للأجهزة المنخفضة التكلفة للتنافس مع أجهزة كروم بوك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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