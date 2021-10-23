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السبت، 23-10-2021 01:07 م

مايكروسوفت تغضب مجتمع المصادر المفتوحة

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الوكيل الإخباري - تخاطر شركة مايكروسوفت بخسارة كل جهودها في مجال المصادر المفتوحة بفضل العاصفة التي تختمر في مجتمع .NET – مجموعة أدوات التطوير الرائدة من الشركة وإطار عمل البرامج الأساسي.

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وترك قرار عمل مثير للجدل داخل الشركة العديد من التساؤلات حول التزامها بالمصادر المفتوحة. وتقول مصادر متعددة في الشركة إن القرار أثار أيضًا غضب الكثير من المطورين داخل الشركة. ولكن تم إخبارهم بعدم الشكوى.

وأزالت الشركة جزءًا رئيسيًا من Hot Reload في الإصدار القادم من .NET 6 هذا الأسبوع، وهي ميزة تسمح للمطورين بالحصول على تعليقات فورية عند إنشاء مشروع وتغيير التعليمات البرمجية لرؤية النتائج على الفور.

وتمثل Hot Reload نقطة مهمة للغة البرمجة Dart ومجموعة أدوات Flutter المنافسة من جوجل، وقد كانت مايكروسوفت تلعب دورًا في جلبها إلى .NET و Visual Studio.


ووصفت الشركة خططها الأصلية بأنها مشروع طموح لجلب Hot Reload إلى أكبر عدد ممكن من مطوري .NET. ولكن التغيير جعلها مقصورة على مطوري ويندوز Visual Studio بدلاً من أن تكون مفتوحة ومتاحة عبر منصات متعددة.


واختبرت الشركة النسخة شبه النهائية للإصدار المرشح من .NET 6 التي سمحت للمطورين باستخدام Hot Reload عبر مجموعة متنوعة من البيئات والمنصات، بما في ذلك بيئة تطوير Visual Studio Code الشهيرة.


ويعني الإصدار المرشح عمومًا أن الشركة تعتبره جاهزًا للإنتاج ومكتمل الميزات وأنه يجب على الأشخاص الحذر من الأخطاء قبل إصداره بالكامل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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