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الأحد، 16-01-2022 01:10 م

مايكروسوفت تكشف تفاصيل الهجوم السيبراني على شبكات حكومية أوكرانية

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الوكيل الاخباري- أفادت شركة "مايكروسوفت" في وقت متأخر من أمس السبت بأن العشرات من أنظمة الحاسوب في عدد غير محدد من الوكالات الحكومية الأوكرانية أصيبت ببرامج ضارة مدمرة متخفية في هيئة برامج فدية.

وبرامج الفدية برمجيات خبيثة تقيد الوصول إلى نظام الحاسوب التي تصيبها، وتطالب بسداد فدية حتى يتمكن صاحب الحاسوب من الوصول للملفات. ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذي تسببت فيه هذه البرامج الخبيثة.

وقالت "مايكروسوفت" في منشور قصير على مدونة إنها اكتشفت البرنامج الضار لأول مرة الخميس، ويتزامن ذلك مع الهجوم الذي أدى إلى قطع الاتصال بشكل مؤقت عن نحو 70 موقعا إلكترونيا حكوميا.

وذكرت "مايكروسوفت" في منشور تقني آخر أن الأنظمة المتأثرة "تغطي العديد من المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات".

وأضافت: "يتم إخفاء البرنامج الضار على هيئة برنامج فدية، ولكن إذا تم تنشيطه بواسطة المهاجم، فسوف يجعل نظام الحاسوب المصاب غير صالح للعمل.. باختصار، سيفتقر إلى آلية استرداد الفدية".

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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