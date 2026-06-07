مايكروسوفت تكشف عن أقوى حاسوب محمول في تاريخ سلسلة Surface - صورة

يأتي الجهاز بشاشة 15 إنشًا بتقنية MiniLED Ultra مع سطوع HDR يصل إلى 2000 شمعة، ولوحة لمس كبيرة هي الأكبر في تاريخ أجهزة Surface، إضافة إلى منافذ متعددة تشمل USB-A وUSB-C وHDMI وقارئ بطاقات.
ويعتمد على رقاقة "RTX Spark" من إنفيديا، التي تجمع بين الرسومات والذكاء الاصطناعي، وتضم 6144 نواة Blackwell و20 نواة بمعمارية Arm، مع أداء ذكاء اصطناعي يصل إلى بيتافلوب واحد.
وتقول "مايكروسوفت" إن أداء الرسومات يقترب من بطاقة RTX 5070 المحمولة، مع كفاءة طاقة تتراوح بين مستويات منخفضة وحتى 80 واطًا، ما يوفر توازناً بين الأداء والاستهلاك.
ويزن الجهاز أقل من 2 كغ، ويأتي بتصميم احترافي وألوان داكنة، في محاولة لتعزيز منافسته لأجهزة ماك بوك برو.
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