مايكروسوفت تكشف عن "أكبر استثماراتها على الإطلاق" في أستراليا

وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إن هذا الاستثمار يُعد الأكبر في تاريخ الشركة داخل أستراليا، ويأتي بعد استثمار سابق بقيمة 3 مليارات دولار أُعلن عنه عام 2023 لإنشاء مراكز بيانات في مختلف أنحاء البلاد.
وخلال زيارته إلى أستراليا ضمن جولة عالمية للترويج لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد ناديلا أن البلاد تمتلك فرصة كبيرة لتحويل هذه التقنيات إلى نمو اقتصادي وفائدة اجتماعية ملموسة.
وسيوجَّه الاستثمار إلى تحديث أجهزة الحوسبة العملاقة المستخدمة في معالجة البيانات الضخمة التي تدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة الأسترالية في مجال الأمن السيبراني.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن بلاده تسعى لضمان استفادة جميع المواطنين من الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن استثمارات مايكروسوفت ستُسهم في تعزيز القدرات الوطنية، ودعم الأمن الإلكتروني، وخلق فرص جديدة للشركات والعمال.
وفي السياق ذاته، أعلنت أنثروبيك، إحدى الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، أنها تدرس أيضًا فرص الاستثمار في مراكز بيانات داخل أستراليا.
أخبار متعلقة
-
عطل تقني في إنستغرام يثير قلق المستخدمين
-
يوتيوب توسّع تقنية كشف التزييف العميق لحماية المشاهير والمبدعين
-
يوتيوب يرضخ للضغوط.. قيود جديدة "تطوّق" وقت الشاشة للمراهقين
-
بميزات مدفوعة.. "ميتا" تختبر اشتراك "واتساب بلس" داخل التطبيق
-
بطارية "AirPods" تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها
-
مخاطر خفية لميزة "واي فاي" التلقائي.. كيف قد تُعرّض بياناتك للاختراق؟
-
لتحسين تجربة القيادة.. إعدادات في"أندرويد أوتو" يجب تغييرها فورًا
-
دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل