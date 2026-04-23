الخميس 2026-04-23 08:52 ص

مايكروسوفت تكشف عن "أكبر استثماراتها على الإطلاق" في أستراليا

الخميس، 23-04-2026 07:00 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مايكروسوفت، الخميس، أنها ستستثمر 18 مليار دولار في أستراليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث أدوات الدفاع السيبراني الحكومية وتعزيز قدرات الحوسبة العملاقة المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إن هذا الاستثمار يُعد الأكبر في تاريخ الشركة داخل أستراليا، ويأتي بعد استثمار سابق بقيمة 3 مليارات دولار أُعلن عنه عام 2023 لإنشاء مراكز بيانات في مختلف أنحاء البلاد.


وخلال زيارته إلى أستراليا ضمن جولة عالمية للترويج لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد ناديلا أن البلاد تمتلك فرصة كبيرة لتحويل هذه التقنيات إلى نمو اقتصادي وفائدة اجتماعية ملموسة.


وسيوجَّه الاستثمار إلى تحديث أجهزة الحوسبة العملاقة المستخدمة في معالجة البيانات الضخمة التي تدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الحكومة الأسترالية في مجال الأمن السيبراني.


من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن بلاده تسعى لضمان استفادة جميع المواطنين من الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن استثمارات مايكروسوفت ستُسهم في تعزيز القدرات الوطنية، ودعم الأمن الإلكتروني، وخلق فرص جديدة للشركات والعمال.


وفي السياق ذاته، أعلنت أنثروبيك، إحدى الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، أنها تدرس أيضًا فرص الاستثمار في مراكز بيانات داخل أستراليا.

 
 


