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الأحد، 03-10-2021 12:49 م

مايكروسوفت تكشف عن أوفيس 2021

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن إصدار أوفيس 2021، وهو الإصدار الأحدث من حزمة تطبيقات مايكروسوفت المكتبية. وحددت الشركة موعد إطلاق الإصدار الجديد ليكون في 5 أكتوبر جنبًا إلى جنب مع نظام ويندوز 11 المنتظر.

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وكشفت مايكروسوفت اليوم عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإصدار الجديد. وذلك حيث كشفت عن الأسعار وعن الميزات والخصائص التي ستأتي مع الإصدار الجديد.


وتزود مايكروسوفت حزمة أوفيس بعدد من الميزات التي كانت متاحة حصرًا لمشتركي خدمة Microsoft 365 المدفوعة. ولعل أبرز الخصائص الجديدة هي إمكانية العمل الجماعي على المستندات من خلال إصدار الحاسب الشخصي.

 

ومن خلال الميزة الجديدة سيتمكن أكثر من شخص من العمل على نفس المستند عن بعد، وهي خاصية مفيدة بدون شك. وتعتمد هذه الخاصية بشكل رئيسي على خدمة OneDrive السحابية من مايكروسوفت.


وإلى جانب ذلك، يضم أوفيس 2021 تحسينات كبيرة على مستوى التصميم. حيث إنه قد حصل على تصميم مجدد ومتماشي مع ويندوز 11 كما أن تطبيقات أوفيس ستنتقل الآن بين الوضعين المظلم والمضيء طبقًا لإعدادات ويندوز نفسه.

 


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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