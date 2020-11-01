مايكروسوفت تكشف هجمات استهدفت شخصيات بارزة

الوكيل الاخباري - كشفت شركة مايكروسوفت أن إيرانيين حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لأشخاص "بارزين" بدعوات مخادعة لمؤتمرات في ألمانيا.

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وأوضحت الشركة أنها رصدت محاولات من قبل مجموعة مخترقين إلكترونيين يطلق عليها اسم "فوسفوروس" لخداع مسؤولين حكوميين سابقين وخبراء سياسة وأكاديميين.



وشملت قائمة المستهدفين أكثر من 100 شخصية بارزة، دعاها المخترقون للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يحضره قادة العالم في فبراير من كل عام، وقمة "ثينك 20" المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في السعودية، لكن وقائعها ستنظم عبر الإنترنت فقط هذا العام، والهدف من تلك الهجمات، فهو جمع المعلومات الاستخبارية.



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