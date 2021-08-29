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الأحد، 29-08-2021 01:51 م

مايكروسوفت تهدد بحجب تحديثات ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - تهدد شركة مايكروسوفت بحجب تحديثات ويندوز عن نسختك من ويندوز 11 – يحتمل أن تكون تحديثات أمنية – إذا كان معالج حاسبك قديمًا وغير مدعوم.

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وكانت الشركة قد أوضحت بالأمس أن النظام التشغيلي الجديد لن يتخلى عن الملايين من أجهزة الحاسب، وأنها لن تمنعك فعليًا من تثبيت ويندوز 11 عبر حاسب مزود بمعالج قديم، طالما أنك تقوم بتنزيل وتثبيت ملف ISO يدويًا بنفسك.

وذكرت الشركة أن أجهزة الحاسب غير المدعومة لن يحق لها تلقي تحديثات ويندوز، وأنه حتى تحديثات الأمان وبرامج التشغيل قد يتم حجبها.

ومن المحتمل جدًا أن يكون هذا مجرد إجراء مستتر من جانب الشركة. إذ من الصعب تخيل أن عملاقة البرمجيات لن تصدر تصحيحات أمان مهمة.

وقدمت الشركة في كثير من الأحيان الدعم والتصحيح المجاني حتى بعد وضع نهاية الدعم الرسمي لنظام التشغيل.


ويبدو أن الشركة ترغب في ثني الناس عن التفكير في أنها تقدم ضمانًا ودعمًا تقنيًا لكل إعداد ممكن لأجهزة الحاسب. وذلك لتجنب المشاكل القانونية المحتملة على الطريق.


ولكن من الممكن أيضًا أن تعني مايكروسوفت حقًا حجب التصحيحات في مرحلة ما في المستقبل – وربما حتى عند الإطلاق.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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