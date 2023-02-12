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الأحد، 12-02-2023 02:27 م

مايكروسوفت: ثغرة في برنامج تشغيل إنتل تُعطّل التطبيقات في حواسيب ويندوز

Microsoft


الوكيل الإخباري - قالت شركة مايكروسوفت إن التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (دايركت إكس) DirectX تعاني من مشكلة تجعلها تتوقف عن العمل في أنظمة ويندوز التي تحتوي على برامج التشغيل القديمة الخاصة بشرائح الرسومات من إنتل، وذلك بعد تثبيت التحديثات التراكمية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

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وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية إن مستخدمي الأنظمة المتأثرة سيرون خطأ apphelp.dll الخاص بما يُعرف بمكتبة الوكيل لتوافق التطبيقات، من التطبيقات التي تستخدم (دايركت إكس) بسبب برامج التشغيل القديمة الخاصة بـ (إنتل جرافيكس) Intel Graphics.


وأوضحت مايكروسوفت ذلك بالقول: «قد تتلقى رسالة خطأ apphelp.dll في أجهزة ويندوز التي تستخدم محركات تشغيل شرائح الرسومات من إنتل ذات الإصدارات من 26.20.100.7463 إلى 30.0.101.1190». وأضافت: «قد تحدث هذه المشكلة على نحو متقطع وتؤثر في التطبيقات التي تستخدم (دايركت إكس) أو (دايركت 3 دي) لمعالجة أجزاء من المحتوى أو كله».


وتشمل قائمة أنظمة التشغيل المتأثرة نظام تشغيل الخوادم: ويندوز سيرفس 2022، وأنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية: إصدار 2022 من ويندوز 11، وإصدار 2022 من ويندوز 10، وإصدار 2021 من ويندوز 11، وإصدار 2021 من ويندوز 10، وإصدار 2020 من ويندوز 10، ونظام (ويندوز 10 إنتربرايس إل تي إس سي 2019).


وتعمل مايكروسوفت على إصلاح المشكلة التي كشفت عنها حديثًا، وستطلق التحديث في إصدار قادم من أنظمة التشغيل.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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