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الأحد، 09-01-2022 02:22 م

مايكروسوفت فشلت في جلب أندرويد 11 إلى Surface Duo

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الوكيل الإخباري - فشلت شركة مايكروسوفت في تحقيق هدفها المعلن بجلب أندرويد 11 إلى Surface Duo بحلول نهاية عام 2021.

ويحتوي تحديث أندرويد 11 على الكثير من الإصلاحات والتحسينات التي تجعل Surface Duo على قدم المساواة مع Surface Duo 2 فيما يتعلق بالاستقرار والميزات.

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وكانت عملاقة البرمجيات قد قالت في شهر سبتمبر الماضي: نحن لا نزال ملتزمين بتقديم تحديثات لجهاز Surface Duo. ونعمل على توفير أندرويد 11 للعملاء الحاليين قبل نهاية هذا العام.

وجاءت هذه الأخبار بعد أن أكدت الشركة أنها تخطط لجلب أندرويد 11 لجهاز Surface Duo في صيف عام 2021. ولكن مع نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 لم تقدم الشركة هذا التحديث المهم بعد.


ولم يتلق Surface Duo أي إصلاحات للأخطاء منذ شهر يوليو. وقد يكون ذلك بسبب تحويل الموارد إلى إنهاء تحديث أندرويد 11.


وفي حين أن هذا قد يكون محبطًا لمالكي هذه الأجهزة. ولكن هذا لا يمثل سابقة. إذ تفشل العديد من الشركات المصنعة في التخلص من مشاكل التحديث بالنسبة لنظام أندرويد في الوقت المناسب.


وتتكرر قصة الترقيات كل مرة منذ أكثر من عقد من الزمان. إذ يتم تحديث أجهزة جوجل بسرعة، بينما يستغرق أي جهاز آخر شهورًا أو قد لا يتم تحديثه.

 

ويعتبر أندرويد كنظام تشغيل غير مهيأ لأجهزة مثل Surface Duo. وتحتاج مايكروسوفت إلى جعل أندرويد يعمل مع عناصر تحكم ووظائف إضافية من أجل استيعاب شاشتَي Surface Duo.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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