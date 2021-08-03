مايكروسوفت قد توسع ميزة Apps

الوكيل الإخباري - هناك أيضًا ميزة Apps التي تتيح لك بشكل أساسي الوصول إلى تطبيقات أندرويد المثبتة عبر جهازك الحاسب.



وتتيح لك أيضًا إضافة تطبيقات أندرويد هذه كمفضلة عبر جهاز الحاسب، وتثبيتها في قائمة ابدأ وشريط المهام.

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ويمكنك أيضًا فتح هذه التطبيقات في نوافذ منفصلة واستخدامها في نفس الوقت مع تطبيقات الحاسب.



ومع ذلك، مثل الميزات الأخرى، فإن ميزة Apps ضمن Your Phone حصرية لهواتف سامسونج الرائدة الأحدث، التي تحصل أيضًا على امتيازات إضافية، مثل القدرة على تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد.



وتكشف المعلومات الجديدة أن قائمة الهواتف المدعومة لميزة تطبيقات Your Phone يمكن أن تتوسع.

وتظهر لقطة شاشة أن Galaxy A52 لديه إمكانية الوصول إلى قائمة Apps القابلة للتشغيل في أي وقت.



ويدعم Galaxy A52 ميزات Phone Screen و Link to Windows، التي تظهر أيضًا في لقطة الشاشة. ولكن ليس Apps أو رسائل RCS.



ولا يزال هناك بعض الالتباس حول معنى ذلك. وقد تقوم مايكروسوفت بتوسيع قائمة التوافق لتشمل المزيد من هواتف جالاكسي، أو قد تقوم عملاقة البرمجيات بإحضار الميزة إلى هواتف خارج خط سامسونج.



ومع ذلك، يتطلب هذا الأمر من الشركة أن تتيح Your Phone أمام أجهزة الشركات المصنعة الأخرى، وفي كلتا الحالتين، قد تدعم المزيد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد هذه الميزة قريبًا.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





