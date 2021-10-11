مايكروسوفت والذكاء الاصطناعي العسكري

الوكيل الإخباري - تُعرف شركة مايكروسوفت بأنها واحدة من أكثر الشركات التقنية ريادةً. وتمتلك الشركة عددًا ضخمًا من العقود الحربية مع جهات مختلفة كحال باقي الشركات التقنية. لكن مايكروسوفت قد تتفوق على منافسيها في هذا المجال بالاعتماد على لعبة فيديو.

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وذلك حيث إن مايكروسوفت تحضّر حاليًا لإطلاق لعبة Age of Empires 4 والتي ستتوفر مجانًا لمشتركي إكس بوكس جيم باس كما هي العادة. وقد تم تطوير اللعبة من خلال فريق Relic وسيتم نشرها من طرف استوديوهات إكس بوكس نفسها.





وقد تحدّث المدير الفني لاستوديوهات إكس بوكس، آدم إيزجرين، حول تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ فترة قصيرة في إحدى المقابلات. وذكر حينها أن اللعبة تعتمد على تقنيات تعلم الآلة لتطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها.



وإلى جانب ذلك، أوضح إيزجرين أن فريق التطوير قد يضيف مستوى صعوبة جديد وهذا المستوى سيسمح لتقنيات تعلم الآلة بتدريب وتعليم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص باللعبة بناءًا على أساليب اللعب الخاصة باللاعبين أنفسهم.

وحسب تصريحه، فإن هذا سيجعل الذكاء الاصطناعي الخاص باللعبة “لا يقهر.” وهذا في حين أن اللعبة بالفعل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من قبل الإطلاق، لكن ليس بالاعتماد على التعلُّم من لعب الآخرين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية