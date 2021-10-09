مايكروسوفت وعدت بالبحث في حق الإصلاح

الوكيل الإخباري - وافقت شركة مايكروسوفت على إجراء دراسة مستقلة من جهة خارجية للتأثير المحتمل لجعل أجهزتها أسهل في الإصلاح وإجراء تغييرات بناءً على تلك النتائج بحلول نهاية عام 2022، وذلك وفقًا لـ Grist.





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ووعدت الشركة بأنها تسهل على عملائها إصلاح المنتجات التي تبيعها في المستقبل القريب. كما تدرس الشركة التأثير البيئي للحق في الإصلاح وتعمل على النتائج التي توصلت إليها بحلول نهاية العام المقبل.

وهذه المبادرة هي رد فعل على قرار المساهمين المقدم في شهر يونيو 2021 الذي طالب الشركة بالتفكير بجدية في الأثر البيئي لتسهيل إصلاح منتجاتها.



ودخل المساهمون في شراكة مع As You Sow، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في مناصرة المساهمين، لمساعدتهم في الضغط على الشركة.



وتم إبرام الاتفاقية بعد أن قدمت As You Sow قرارًا للمساهمين يطلب من الشركة النظر في التأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه من خلال تسهيل إصلاح أجهزتها على المستهلكين.



وسحبت As You Sow قرارها في مقابل قيام الشركة بإجراء الدراسة وجعل الأجزاء والوثائق متاحة بشكل أكبر لمحلات الإصلاح التي ليست من موفري خدماتها الرسميين بناءً على نتائج الدراسة.



وتصف As You Sow التزام مايكروسوفت بأنه خطوة مشجعة. ولكن من الجدير أن نأخذ في الاعتبار أنه مجرد خطوة. وما فعلته الشركة هو الالتزام بأنها تجري دراسة ومن ثم تستخدمها لتوجيه تصميم المنتجات وخططها لتوسيع خيارات إصلاح الجهاز.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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