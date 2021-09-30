مايكروسوفت وعدت بظهور التكامل بنهاية العام

الوكيل الإخباري - بدأت شركة مايكروسوفت باختبار تكامل Xbox Cloud Gaming، المعروفة رسميًا باسم xCloud، مع منصات إكس بوكس.

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ويمكن لبعض مستخدمي برنامج إكس بوكس إنسايدر في حلقات Alpha Skip-Ahead و Alpha الوصول إلى تكامل xCloud، وهي ميزة تتيح لك النقر فوق تشغيل لعبة Xbox Game Pass وبثها على الفور.



ويسمح تكامل xCloud الجديد لمالكي منصات إكس بوكس بتجربة الألعاب قبل تنزيلها بالكامل، بحيث لن يحتاجوا إلى قضاء ساعات في تنزيل لعبة. ومن المحتمل أن يقوموا بعرضها أو تجربتها قبل الشراء في المستقبل.

وتتوفر أكثر من 100 لعبة لـ Xbox Game Pass كجزء من تكامل xCloud الأولي، ويمكن للاعبي إكس بوكس الانتقال إلى الألعاب المتعددة اللاعبين بمجرد أن يرسل الأصدقاء دعوة.



وتظهر الألعاب المتوافقة مع تكامل xCloud مع رمز سحابة بجوارها، مما يشير إلى أنه يمكنك بثها على الفور.



وتدعم الشركة بث الألعاب بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية من خلال هذا التكامل، مثل بث الويب العادي لألعاب xCloud. ولم يتم وضع هذه الميزة كبث لأجهزة تلفزيون 4K.



وبدأت الشركة الاختبار باستخدام مجموعة فرعية عشوائية من Alpha Skip-Ahead و Alpha Insiders، وتتوسع الشركة لتشمل مختبرين آخرين بمرور الوقت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية