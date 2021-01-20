مايكروسوفت يكشف عن نسخته الجديدة Windows 10x

الوكيل الإخباري _ تسعى شركة مايكروسوفت الى اضافة مجموعة من الميزات في النسخة الجديدة من نظام التشغيل ويندوز " Windows 10x" ، والتي ستتمتع بها أجهزة الكمبيوتر واللاب توب ، ومن المقرر ان يتم إطلاقها رسميا لجميع الأجهزة خلال الفترة القادمة.



وتعد ميزات نظام Windows 10x الجديد عبارة عن سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض، مع وجود قائمة ابدأ أو Start فى وسط سطح المكتب.



وتعتبر أهم ميزة فى نظام Windows 10x هى أن هذه النسخة مخصصة للتعامل مع الأجهزة ذات الإمكانات المنخفضة التكلفة والإمكانيات، والتي تجعل استخدامها أسهل بشكل واضح، بالإضافة إلى تصميمها المبسط الذي يساعد على استخدامها بأبسط الطرق.





كما تتيح النسخة الجديدة من نظام Windows 10x استبدال ونقل الأيقونات الموجودة على سطح المكتب بسهولة مع تلقي إشعارات وإضافة نوافذ إضافية، مع استخدام إعدادات سريعة.

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المصدر : صدى البلد



