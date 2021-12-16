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الخميس، 16-12-2021 01:13 م

ماين كرافت هي اللعبة الأكثر شعبية عبر يوتيوب

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الوكيل الإخباري - تحتفل منصة يويتوب بالتعاون مع مطور ماين كرافت Mojang بتحقيق اللعبة لمعلم جديد يتمثل بمشاهدة مقاطع الفيديو المتعلقة بها أكثر من تريليون مرة.

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وعرضت يوتيوب بعض الإحصائيات حول ذلك، بالإضافة إلى لمحة عن تاريخ اللعبة الفريد والتحول إلى منصة.

وقبل وقت طويل من أن تصبح ميتافيرس الوجهة الأولى لشركات التكنولوجيا، كانت هناك ماين كرافت. وبدأت المنصة كلعبة فيديو حول تفادي الانفجارات من مخلوقات على شكل صبار.

وأصبحت المنصة لاحقًا مكانًا ينشئ من خلاله ملايين اللاعبين محتواهم ويحملونه ويولدون تريليونات من المشاهدات.


وشاركت يوتيوب إحصائيات حول مقاطع فيديو ماين كرافت الأكثر شيوعًا منذ عام 2010. وكانت اللعبة موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان.


وتعزو ليديا وينترز، التي تقود رؤية واستراتيجية العلامة التجارية لسلسلة ماين كرافت العالمية، مشاهدة اللعبة التي بلغت تريليون مرة إلى احترام فريقها للطرق التي يستخدمها اللاعبون لماين كرافت لرواية قصصهم.


وقالت: لدينا أشخاص يريدون المغامرة وأشخاص يبنون وأشخاص يلعبون معًا، وكل طرق اللعب هذه مهمة بالنسبة لنا.

 

وتتمثل مهمة فريقها في إنشاء عالم يرغب اللاعبون في إنشائه ورعايته. وكان تمكين جميع أنواع سرد القصص أمرًا بالغ الأهمية لشعبية اللعبة التي لا يمكن المساس بها.


وقالت: السبب وراء نجاح اللعبة عبر يوتيوب هو أن مقاطع فيديو يوتيوب تمثل وسيلة لرواية القصص. وعندما يكون لديك اللعبة، ويمكنك سرد أي قصة تريدها في عالمها، فإن هذا سبب كبير لوجود الكثير من الأشخاص الذين ينشئون محتوى ماين كرافت.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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