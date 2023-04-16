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الأحد، 16-04-2023 02:05 م

ما التغييرات الجديدة في 'ريلز' على انستغرام؟

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الوكيل الإخباري - أعلنت ميتا عن تغييرات كبيرة على مقاطع ريلز في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام لجعلها أكثر استدامة ومربحة للمبدعين. وتعمل الشركة على تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها والسماح للمبدعين بكسب نسبة مئوية من الأرباح على النظام الأساسي.

وكتب ميتا في منشور المدونة."نحن نسعى جاهدين لجعل إنستغرام موطناً للمبدعين للتعبير عن إبداعك والتواصل مع جمهورك وكسب لقمة العيش. نعلن اليوم عن تحسينات على ريلز- لتمكينك من تقديم أفضل ما لديك ".

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ويتيح إنستغرام الآن للمبدعين اكتشاف أفكار محتوى جديدة من خلال إضافة وجهة مخصصة لهم ليستوحوا من أحدث الاتجاهات. وسيتمكن منشؤو المحتوى من رؤية أفضل الأغاني الشائعة على ريلز، ومعرفة عدد مرات استخدام الصوت، أو النقر لاستخدامه أو حفظ الصوت لأنفسهم. وسيتمكنون أيضاً من معرفة الموضوعات الشائعة وعلامات التصنيف الموجودة على رلز .

 

تسهيل إمكانية التعديل على ريلز
أعلنت ميتا عن تحسين رؤى ريلز لمساعدة المبدعين على فهم كيفية أداء محتواهم بشكل أفضل. وأضافت الشركة مقياسين: إجمالي وقت المشاهدة ومتوسط وقت المشاهدة - وجعلت من السهل رؤية إحصاءات المستخدمين أثناء عرض مقاطع الفيديو الخاصة بهم مباشرة.


وأضافت مدونة ميتا "يسجّل إجمالي وقت المشاهدة إجمالي الوقت الذي تم فيه تشغيل المقطع، بما في ذلك أي وقت تقضيه في إعادة تشغيل المقطع. يوُسجّل متوسط وقت المشاهدة متوسط الوقت المستغرق في تشغيل الشريط، محسوباً بقسمة وقت المشاهدة على إجمالي مرات التشغيل".

 

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