ما الذي يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في 2020 ؟

الوكيل الاخباري - شهد عام 2020 نشاطا كبيرا على "الانترنت" وبخاصة في فترة الحجر الصحي التي سادت أغلب دول العالم، لتكون الشبكة وجهة للكثيرين.

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ونشر موقع visualcapitalist ، إحصائية حول ما يتم تداوله على شبكة الانترنت في هذا العام في دقيقة واحدة.



ففي الوقت الذي انتقل فيه الكثيرون للعمل من المنازل، إلا أن الطابع الترفيهي على الشبكة كان هو الغالب، في وقت يستخدم فيه 4,5 مليار شخص للشبكة يوميا.

* فما الذي يحدث كل دقيقة على الإنترنت في 2020 :

- نتفليكس: يتم بث ما يصل إلى 404,444 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين كل دقيقة.



- تيك توك: يتم تحميل التطبيق حوالى 2704 مرة كل دقيقة.



- أمازون: يتم شحن حوالى 6659 شحنة كل دقيقة.



- زووم: يتم دخول 208,333 مشارك فى محادثات الفيديو.



- تويتر: يكتسب حوالي 319 مستخدم جديد كل دقيقة.



- يوتيوب: يتم رفع حوالي 500 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين.



- انستغرام: يتم نشر 347222 ستوريز.



- واتساب: يتم إرسال ما يصل إلى 41.7 مليون رسالة.



- سبوتيفاي: يتم إضافة 28 مقطع صوتي إلى المكتبة.

سبوتنيك

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