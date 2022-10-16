ما الذي يمكنك فعله بهواتفك القديمة والمخلفات الإلكترونية الأخرى؟

الوكيل الإخباري-في الشهرين الماضيين، كشفت كل من أبل وسامسونغ وغوغل النقاب عن أحدث هواتفها الذكية وغيرها من الأجهزة بهدف حث المستهلكين على الترقية (شراء النسخ الجددية من أجهزتها) قبل الأعياد. ولكن في هذه العملية، قد تضيف تلك الشركات وغيرها المزيد إلى مشكلة متنامية: النفايات الإلكترونية.



أدى العمر المحدود للعديد من الأدوات التقنية جنبًا إلى جنب مع خيارات قليلة لإصلاح الأجهزة القديمة إلى زيادة مشكلة المخلفات الإلكترونية على مر السنين. تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العالم ترك 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في عام 2019، وتم إعادة تدوير 17.4٪ فقط منها.



وقال منتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEE) ، وهو منظمة غير ربحية مقرها بروكسل، إن التركيز هذا العام ينصب على اتخاذ إجراءات بشأن الأجزاء الصغيرة من النفايات الإلكترونية التي قد يخزنها العديد من الأشخاص عن غير قصد، بما في ذلك الهاتف الخلوي، سماعات الرأس، أجهزة التحكم عن بعد وفأرة الحاسوب.



قال باسكال ليروي، المدير العام لمنتدى WEEE ، في بيان: "يميل الناس إلى عدم إدراك أن كل هذه العناصر التي تبدو غير مهمة لها قيمة كبيرة، وتمثل معًا على المستوى العالمي أحجامًا هائلة".

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تتعلق مشكلة المخلفات الإلكترونية بأكثر من مجرد تنظيف المساحة في الأدراج غير المرغوب فيها.



تقول وكالة حماية البيئة الأمريكية إن مساحات كبيرة من النفايات الإلكترونية يتم شحنها إلى البلدان النامية التي تفتقر إلى القدرة على رفض هذه الواردات أو البنية التحتية لإعادة تدويرها بأمان. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأطفال، بأيديهم الصغيرة، غالبًا ما يستخدمون لمعالجة جبال من النفايات الإلكترونية في الدول النامية بحثًا عن عناصر قيمة مثل النحاس والفضة والبلاديوم وغيرها. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 18 مليون طفل يتعرضون لمجموعة من الآثار الصحية السلبية أثناء مشاركتهم في صناعة معالجة النفايات الإلكترونية غير الرسمية هذه.



فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها مع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الشحن التي قمت بتخزينها في المنزل للتخفيف من عبء النفايات الإلكترونية.



ابحث عن خدمة التخلص من النفايات الإلكترونية

إذا كنت تعيش في منطقة تقدم خدمات التخلص من النفايات الإلكترونية، يقول الخبراء إن هذا من بين أسهل الطرق وأكثرها بديهية لإزالة الأدوات القديمة.



ظهرت تحالفات مختلفة في السنوات الأخيرة لمنح المستهلكين خيار التخلص المسؤول من الأجهزة، كما أن بعضها يقدم أدوات عبر الإنترنت للعثور على مراكز إعادة التدوير المعتمدة.



يمكن أن يكون التأثير الجماعي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية صاعقًا. فمقابل كل مليون هاتف محمول معاد تدويره، تقول وكالة حماية البيئة إنه يمكن استرداد 35 ألف رطل من النحاس و 772 رطلاً من الفضة و 75 رطلاً من الذهب و 33 رطلاً من البلاديوم.



تحقق مع بائع التجزئة

إذا لم تتمكن من العثور على مركز إعادة تدوير قريب، فإن قائمة متزايدة من كبار تجار التجزئة لديها أيضًا برامج تتيح للعملاء جلب النفايات الإلكترونية لإعادة التدوير. والعديد من المنتجين، بما في ذلك Apple ، لديهم برامج تقدم أرصدة أو إعادة تدوير مجانية مقابل الأدوات المستعملة.



لا تتسرع في الترقية

يقول المدافعون عن البيئة إن أهم خطوة لمعالجة مشكلة النفايات الإلكترونية المتصاعدة هي ببساطة محاولة استخدام إلكترونياتك لأطول فترة ممكنة. من بعض النواحي، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى.



بينما تعرض مصنعو التكنولوجيا لانتقادات بسبب تكتيكات تهدف إلى جعلك تقوم بالترقية، قام صناع السياسة مؤخرًا بسن تغييرات لدفع الشركات لتسهيل إصلاح الإلكترونيات الاستهلاكية ودعم حركة الحق في الإصلاح.



في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت Apple و Samsung متاجر إصلاح الخدمة الذاتية الخاصة بها، حيث قدمت قطع غيار للمستخدمين الذين يسعون إلى إصلاح هواتفهم الذكية بأنفسهم.



سي ان ان

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