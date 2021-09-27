ما تحتاج معرفته عن برمجية Android FlyTrap الضارة

الوكيل الإخباري - تنتشر البرمجيات الضارة بشكل كبير وفي جميع أنحاء العالم. وتعتبر أنظمة التشغيل المنتشرة بين المستخدمين بيئة ممتازة لتلك البرمجيات الضارة. وذلك حيث إن مطوريها يستفيدون عندما تصيب برمجياتهم أكبر عدد ممكن من الأجهزة. ولا يعتبر نظام أندرويد استثناءًا من ذلك، وبرمجية Android FlyTrap الضارة مثال على ذلك.



وقد اجتهدت جوجل بشكل كبير في توفير بيئة آمنة ضمن نظام تشغيل أندرويد. إلا أن البرمجيات الضارة المتطورة تنجح بين حين وآخر في التسلل لتلك البيئة. وقد اكتشف المطورون برمجية Android FlyTrap الضارة منذ فترة، ونجحت في اختراق 10,000 جهاز في 144 دولة.



وتصنّف تلك البرمجية بأنها برمجية من نوع Trojan نسبة لحصان طروادة. حيث إنها تتسلل للجهاز دون أن يلاحظ المستخدم أي أعراض لذلك. وانتشرت خصوصًا ضمن شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الأطراف الخارجية وغيرها.

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وظهرت برمجية FlyTrap بوضوح عندما بدأت في اختراق حسابات فيسبوك وجمع بياناتها. حيث إنها تمكنت من جمع معرّفات فيسبوك، وعناوين آي بي، وعناوين البريد الإلكتروني للحسابات المتضررة، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط.



وتلعب تطبيقات التواصل الاجتماعي دورًا خطيرًا في انتشار البرمجيات الضارة

حيث إن الحساب المصاب بها يقوم بمشاركتها مع الحسابات الأخرى ضمن الرسائل الخاصة، وهو ما يسمح بانتشارها كالنار في الهشيم في غضون فترة زمنية قصيرة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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